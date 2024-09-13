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Mahfi Eğilmez: Dolarda böyle bir enflasyon yok!

Mahfi Eğilmez’in Türkiye’deki fiyat artışlarının dolar bazında da “fahiş” yükselişini anlattığı anısı sosyal medyada da gündem oldu.

Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez: Dolarda böyle bir enflasyon yok!
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İktisatçı Mahfi Eğilmez, yazıcısı için kartuş almak istediğinde fiyatlardaki değişime yönelik yaşadığı şaşkınlığı CNBC-e canlı yayınında anlattı.

Eğilmez, kartuş fiyatlarının artışını da dolar bazlı hesapladığında yine gördüğü manzara karşısındaki fiyatlama davranışlarını sorguladı.

Eğilmez’in kırtasiyede yaşadığı kartuş fiyatlaması üzerine anısı şu şekilde oldu:

840 lira, 840 liraymış. Dedim bu ne olmuş böyle. Ben en son aldığımda 65 liraydı, bu dedim. Printer (yazıcı) daha ucuzdu. Kırtasiyeci dedi ki bana, “Siz 65 liraya aldığınızda dolar 7 liraydı.” Düşündüm doğru, “Bölsene dedim 65’i 7’ye” 9,3 dolar çıktı. “Peki şimdi dedim 840’ı 34’e böl” dedim 24 dolar çıktı. Peki bu dolardaki olay ne? Bu da enteresan bir şey. Dolar bazında 3 katı bir fiyat var, dolar bazında öyle bir şey yok ki. ABD’de de tabi dolarda da enflasyon var ama böyle değil. Çok ilginç bir yere geldik maalesef.”

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