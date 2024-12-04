Mahfi Eğilmez "en büyük korku o" diyerek dikkat çekti

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aralık ayında faiz indiriminden uzaklaştım"

Son ay yüzde 2 gelirse yılı yüzde 45,76 civarında enflasyonla bitireceğiz. Yüzde 40'lara inmeyeceğimiz görünüyor. O biraz can sıkıcı oldu. Aralık ayında faiz indiriminden uzaklaştım. Şu aralarda enflasyonda yüzde 40 civarında olmamız lazımdı o gerçekleşmedi. Yüzde 40'lar seviyesine inemedik dolayısıyla faiz indirimi yapılmaması gerektiğini düşünüyorum.

"İndirdiğin zaman yeniden çıkaramayabilirsin"

Ortada bir de reel sektörün ciddi baskısı var. KOBİ'lerin baskısı var. Buna ne kadar dayanılabilir bilmiyorum. Aralık için Merkez Bankası'nın beklentisi diyelim ki yüzde 45. Yüzde 50 faiz yüzde 45 enflasyon. İndirdiğin zaman yeniden çıkaramayabilirsin. En büyük korku o. Sorunumuz Merkez Bankası'nın faizi indirdiği zaman artırıp artırmayacağı endişesi.

"Dolarizasyon oranı yüzde 42,5'e indi"

Dolarizasyon oranı yüzde 42,5'e inmiş durumda, bir ara 77'lerdeydik. Kur sabit kalıyor diye insanlar TL mevduata dönüyor. Oradan aldığı faiz bir nevi döviz faizine dönüşüyor. Yüzde 2,1'lik büyüme benim beklediğim bir şeydi. İki çeyrektir üst üste küçülmeye işaret ediyor. Buna teknik resesyon deniyor. Stagflasyon olması için büyümenin sıfır olması lazım. 2,1 yerine 0 çıksaydı, tam stagflasyon oldu diyecektik.