Anlaşma sağlandı! TotalEnergies, VSB Group'u satın alıyor

TotalEnergies'ten yapılan açıklamada, İsviçreli varlık yöneticisi Partners Group'un VSB Group için Total Energies'in 1,57 milyar avroluk satın alma teklifini kabul ettiği belirtildi.

TotalEnergies, Almanya'yı entegre enerji işi için öncelikli büyüme pazarı olarak belirlerken, bu satın almanın aynı zamanda şirketin karasal rüzgar enerji kapasitesini güçlendirmesini hedefliyor.

1,57 milyar avroluk satın almanın, gerekli izinlerin ardından gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

500 kişiye istihdam sağlayan VSB, çoğunlukla Almanya, Polonya ve Fransa'da rüzgar, güneş ve batarya depolama teknolojilerinden oluşan 18 gigavatlık enerji kapasitesine sahip bulunuyor.

TotalEnergies ise 24 gigavatlık kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine sahip ve gelecek yıla kadar kapasitesine 11 gigavat eklemeyi planlıyor. Fransız şirketi, 2030'a kadar ise kurulu yenilenebilir enerji kapasitesini 100 gigavata yükseltmeyi hedefliyor.

TotalEnergies, Apollo tarafından yönetilen fonlarla Teksas'ta bulunan 2 gigavat güneş enerjisi ve Batarya Enerji Depolama Sistemleri projelerinden oluşan bir portföyün yüzde 50'sinin satışı için de bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu satışın, TotalEnergies'e 800 milyon dolar nakit sağlayacağı belirtildi.