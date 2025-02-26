Mahfi Eğilmez hesapladı: Rekor sonrası Merkez Bankası rezervi ne kadar azaldı?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıl sonu tahminimi 35'te tutuyorum"

Geçen yıl şubat ayı enflasyonu yüzde 4,5'ti. Sağlıkta katılım payındaki artışın kalkması sonrası bu ayı yüzde 3,5'e revize ettim. Yıllık enflasyon 40'a inmiş olur. Enflasyonda nisan sonrası veriler çok önemli. Yıl sonu tahminimi 35'te tutuyorum.

"Ölü kedi sıçraması mı değil mi göreceğiz"

Sanayi üretimi uzun süre ekside gitti, kasımda ve aralıkta toparlandı. Ölü kedi sıçraması diye bir yazı yazmıştım. 2024'ün Kasım-Aralık döneminde sanayi üretiminde ciddi toparlanma oldu. Borsa sınai endeksinde de toparlanma var. İkisi birden 2025 başında düştü. Bu ölü kedi sıçraması mı değil mi göreceğiz. Ölü kediyi yukarıdan atsanız da kedi sıçrar. Ama canlı olmayabilir. Kapasite kullanımındaki artış üretimi artıran artış. Biraz daha izlememiz lazım. 2024'te yüzde 3 büyüme olursa fena değil. Türkiye'nin uzun yıllar ortalama potansiyel büyümesi 4,5 ile 5 arasında. Ama 2024 iyi bir yıl değildi. 2024'te yüzde 3 kötü bir büyüme değil.

"Rezervlerde 13 milyar dolarlık azalma var"

Dolar kurunu insanlar birilerinin tuttuğunu düşünüyorlar. Kur sabitleşmeye doğru gitmişse enflasyon kurdan daha yüksek değerle artıyorsa verdiğiniz faize talep artıyor. Enflasyonla kuru kıyaslayınca kur düşük kaldı. Dolardan bozup parayı faize yatırdığınızda o birden bire dolar faizi haline geliyor. Herkes buraya dönüyor. Dolar bollaştığı için kur yükselemiyor. Son haftalarda kurda da biraz hareket var. Büyük bir hareket değil 36'nın üzerine gitti. Çünkü rezervlerde erime var. Son siyasi gelişmeler, açıklamalar biraz piyasada ürküntüye yol açmış görünüyor. Bu etkiyle insanlar belli ki dolara döndüler.

"Rezervlerde 10 milyar dolarlık bir erime görülüyor"

Merkez Bankası dolar sundu piyasaya. Ben kabaca hesap yaptım rezervlerde 10 milyar dolarlık bir erime görülüyor. Son iki günü de katınca 14 Şubat'taki rekordan 13 milyar dolara yakın erime var. Biz bunu iki hafta sonra göreceğiz net olarak. Merkez Bankası swapları bayağı azalttı. Onun yerine carry trade ve ödünç verilmiş dolarlar girdi. Onlar da böyle hareketlerde çıkabiliyor.