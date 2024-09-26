Mahfi Eğilmez hesapladı: TCMB 2021'de faiz indirmeseydi enflasyon kaç olacaktı?

İktisatçı Mahfi Eğilmez katıldığı CNBC-e yayınında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Eylül 2021’de faiz indirimlerine yönelik hesaplamasını açıkladı.

Eğilmez, enflasyon ve faizin yüzde 19 seviyelerinde olduğu Eylül 2021’de enflasyonun artma eğiliminde olduğunu belirtirken, TCMB’nin bu seyre bakarak faizi 19’dan 20’ler seviyesine çıkarması gerektiğini belirtti. Sonrasında da seyre bakarak, faiz artırımlarını sürdürerek enflasyonun önünü kesmesi gerektiğini belirtti.

"Merkez Bankası zarar etti. Hala da etmeye devam ediyor"

Eğilmez, TCMB’nin bu şekilde hareket etmiş olma ihtimalini hesaplayarak enflasyondaki seyrin şu şekilde olacağını anlattı:

“Ben bir hesap yaptım. Bizim enflasyonumuz yüzde 10’lar civarında bir yerde olurdu bugün eğer öyle devam edebilseydik. Bunu yapmadı Türkiye, tam tersini yaptı. Faiz indirmeye başladı, peş peşe indirdi. O sırada döviz fırladı. Onu kurtarmak için kur korumalı mevduat icat ettik. Dünyanın şeyi oraya gitti. Merkez Bankası zarar etti. Hala da etmeye devam ediyor. Çok büyük bir zarar var hala.”