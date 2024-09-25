Mahfi Eğilmez: Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz!

İktisatçı Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı yayında, sosyal medya dolandırıcılarına isyan etti.

Son dönemde sermaye piyasalarında yatırım araçlarını ve özellikle hisse senedi pazarlamak amacıyla sahte görseller hazırlayarak ünlü isimleri kullanan dolandırıcıların hedefinde Mahfi Eğilmez’in de takipçileri bulunuyor.

Eğilmez, katıldığı yayında bu konuda yaptığı değerlendirmede, sosyal medyadaki platformlarda, “Sanki benim hesaplarım varmış ve yatırım tavsiyesi veriyormuşum gibi reklamlar dönüyor. Bu hesapların tamamının dolandırıcılık olduğunu, sahte olduğunu ve benimle hiçbir ilgisi olmadığını duyurdum” dedi.

"Adı duyulmuş bütün insanlar hakkında bunlar çıkıyor maalesef"

“Sponsorlu reklam gördüklerinde sahte olduğunu anlasınlar” diyen Mahfi Hoca, dolandırıcıların yöntemini de şu şekilde anlattı:

“Burada para toplayıp toplamadıklarını bilmiyorum bu dolandırıcıların. Whatsapp, telegram grupları kurup, orada belli hisseleri tavsiye ediyorlar. İnsanlar ben tavsiye etmişim sanıp alıyorlar, sonra da satıp para kazanıp çıkıyorlar. Bu sadece benim başımda değil sanıyorum, Özgür Demirtaş, Emre Alkin’in, Tuncay Turşucu’nun, Işık Ökte’nin. Adı duyulmuş bütün insanlar hakkında bunlar çıkıyor maalesef.”

"Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz"

Siber suçlara da bu iletileri şikâyet ettiğini belirten Mahfi Eğilmez, yurt dışında Brad Pitt ile yapılan dolandırıcılık haberini aktararak, esprili bir şekilde bu haberi şöyle değerlendirdi:

“İspanya'da iki kadın Brad Pitt ile internette konuştuğunu zannederek 325 bin euro kaptırmış. Şimdi ben de diyorum ki Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz. Aman dikkat.”