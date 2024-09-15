Mahfi Eğilmez: Toplumda devalüasyon beklentisi oluştu!

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Mahfi Eğilmez,Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu.

Toplumda devalüasyon beklentisi olduğunu söyleyen usta iktisatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faizin enflasyonun altına düşürüldüğü noktada tüm dengelerin yerle bir olduğunu söyledi.

Eğilmez, "Ekonomideki geçici düzelmeler çıkış anlamına gelmez" dedi.

"Tüm dengeler düzelmeden buradan çıkamayız"

"Toplumda yaygın bir devalüasyon beklentisi var" diyen Eğilmez, fahiş fiyat oluşumuna ilişkin şunları söyledi:

"Büyük çoğunluk kurun düşük kaldığı ve bunun bir düzeltmeyle yükseleceğini düşünüyor. Esnaf biraz da o nedenle fiyatları olması gerektiğini düşündükleri kura göre yüksek tutuyor. Pek çoğumuz fiyatlardaki anormalliği esnafın aç gözlülüğüne bağlıyoruz. Arada aç gözlüler elbette vardır ama mesela 2021 Eylül ayına gelene kadar esnaf böyle aşırı fiyatlama yapmıyordu. Çünkü ekonominin dengeleri iyi kötü yerindeydi. Ne zaman ki faizi enflasyonun altına düşürdük ve o yolda devam ettik bütün dengeler bozuldu. Ve bu bozulma zaten mevcut olan ahlak bozulmasını, yönetim bozulmasını, sosyal bozulmaları zirveye çıkardı. Onun için artık tek başına faizi artırarak o eski dengelere dönmek mümkün değil diye en başından beri anlatmaya çalışıyorum. Ekonomiyle birlikte bozduğumuz bütün dengeleri yeniden eski yerine getirmeden buradan çıkamayız. Ekonomideki geçici düzelmeler çıkış anlamına gelmez."