Mahfi Eğilmez: Yaşananlar ekonomide inanılması güç riskler yaratmış bulunuyor

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, geçtiğimiz hafta yaşananların piyasalar üzerinde ciddi riskler yarattığını belirtti.

Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, borsadan döviz piyasalarına kadar birçok alanda yaşanan sert dalgalanmaların Türkiye ekonomisi için olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Eğilmez, borsa şirketlerinin piyasa değerinin yaklaşık 2 trilyon lira eridiğini, yabancı yatırımcıların çıkış yaptığını ve yerli yatırımcıların da dövize yöneldiğini ifade etti. Bu süreçte gösterge faizin yüzde 37,09’dan yüzde 44,60’a yükseldiğini, bunun da Hazine’nin borçlanma maliyetini 7,51 puan artırdığını belirtti.

Borçlanma maliyetleri arttı

Öne çıkan bir diğer gelişme ise Türkiye’nin risk primindeki (CDS) yükseliş oldu. Eğilmez, CDS priminin 250 baz puandan 328 baz puana çıktığını, bunun da dış borçlanma maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını söyledi. TCMB’nin kuru kontrol altında tutmak için piyasaya yoğun döviz satışı yaptığını belirten Eğilmez, bu müdahaleler sonucu rezervlerde yaklaşık 25 milyar dolarlık bir azalma yaşandığını kaydetti.

Bankacılık sektörünün de bu süreçten ağır etkilendiğini belirten Eğilmez, sektörün toplamda yüzde 25 civarında değer kaybına uğradığını ifade etti. TCMB’nin, rezervlerdeki erimeyi ve risk primindeki yükselişi frenlemek için olağan dışı bir toplantı yaparak faiz koridorunu genişletmek zorunda kaldığını belirten Eğilmez, gecelik borç verme faizinin yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükseltildiğini hatırlattı.

Kredi notu etkilenir mi?

Tüm bu gelişmelerin ardından, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yönelik eleştirilerinin arttığını ifade eden Eğilmez, bunun ilerleyen dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.