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TCMB sıkılaşması etkisini gösterdi: Gecelik faiz 370 baz puan yükseldi

TL’deki sert değer kaybı sonrası TCMB, faiz artırımı ve döviz satışıyla piyasaya müdahale etti. Gecelik faiz 370 baz puan yükseldi.

Haber Merkezi
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TCMB sıkılaşması etkisini gösterdi: Gecelik faiz 370 baz puan yükseldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL'de görülen sert değer kaybı sonrası bazı hamleler yaptı. Devreye alınan adımlarla bankalararası piyasada gecelik faiz, hafta başına göre 370 baz puan yükseldi.

TL gecelik referans faiz oranı göstergesi TLREF, hafta başındaki yüzde 42,03 seviyesinden haftanın son işlem gününde yüzde 45,72'ye yükseldi.

TCMB'nin borç verme faiz oranını yüzde 44’ten iki puan artışla yüzde 46'ya çıkaran kararı sonrası bankacılar gecelik piyasada faizlerde 350-400 baz puana kadar yukarı etki bekliyorlardı.

TCMB, ara PPK toplantısıyla sıkılaştırma adımlarının yanı sıra politika faizinden fonlamaya da ara verdi.

11 milyar dolarlık döviz satışı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı çarşamba günü bankanın net pozisyonunu 11,2 milyar dolar düşüren döviz satışı yaptı. Satış, takip eden günlerde de devam ederken, 25-26 milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor.

Bankanın piyasalardaki satış baskısını azaltmayı amaçlayan adımları arasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri, 56 gün vadeli depo ihalesi, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri gibi adımlar da yer aldı.

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