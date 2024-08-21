Mahfi Eğilmez’den enflasyonda düşüş yorumu: “Şapkadan tavşan çıkarmak lazım”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomiye yönelik değerlendirmelerini CNBC-e’de katıldığı yayında açıklarken, Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik şunları söyledi:

"Doğru bir karar, bu dönem henüz faiz indirme dönemi değil. Enflasyonda düşme eğilimi baz etkisiyle oluşan bir iniş. Henüz yeterli değil. Ağustos verisi eylül ayında gelecek. Onun gelmesi lazım. Enflasyon 50-51'lere inecek büyük ihtimalle. Eylül verisi gelince 50'nin de altına ineceğiz muhtemelen. Bunları gördükten sonra faiz indirimini düşünmek lazım. Ekim daha mantıklı olabilir.”

"Konu sadece enflasyon değil"

Eğilmez, enflasyondaki fiyat değişimlerine yönelik, “Fiyatların değer ölçme niteliği kayboldu. 2000 öncesinde de böyle bir şey yaşadık. Anlamıyorduk olayı. Sadece konu enflasyon değil. Değerlerin yerine oturması meselesi de karşımızda var. Kıyaslama ölçülerimiz kayboldu” dedi.

"Carry trade'e çok para ödüyoruz"

Mahfi Eğilmez, “Faizin yanına itibar kazandırıcı işleri koyup da yabancı yatırımları canlandıramazsak biz bu işi çözemeyeceğiz” derken, carry trade’in maliyetinin yüksek olduğu belirterek şunları söyledi:

“Carry trade’e çok para ödüyoruz, bunu bir ne kadar taşıyabiliriz ki? Yüzde 10 üç aylık faiz ödüyoruz dolara. Carry trade ile biz olayı çözüyoruz, bu sürdürülebilir bir şey değil. Tek başına faize ve sıcak paraya güvenerek bu işi sürdürmenin sonu yok. "

“Şapkadan tavşan çıkarmak lazım”

Ünlü iktisatçı, TCMB’nin enflasyon tahminlerine yönelik, yıl sonu seviyelerin olası olduğunu söylerken, eylül sonrası baz etkisinin devreden çıkmasıyla yeni yollar denenmesi gerektiğini şu şekilde anlattı:

"Yıl sonu yüzde 45'ler seviyesi inilebilir yer gibi görünüyor. Eylülde de inecek ama sonra baz etkisi yok oluyor. Enflasyonun yüzde 14'e inmesi için başka şeyler lazım. 2025 sonuna kadar bu faizle gidemeyiz. Mecbur faiz indireceğiz. Yüzde 14'ü tutturmak için şapkadan tavşan çıkarmak lazım. Bu politikalarla yüzde 14'ler çok zor.”

“Hem hızlı büyüyelim hem işsizlik düşük olsun, enflasyonu indirelim böyle bir hayat yok”

Eğilmez, 2024 yılının ilk 7 ayında konkordato sayısının 1554 ile 2023’ün tamamını geride bırakmasına yönelik, "Korkutucu bir rakam ama beklenen bir şey. Kaçınılmaz bir durum. Enflasyonu azdırmasan buralara gelmeyeceksin. Hem hızlı büyüyelim hem işsizlik düşük olsun, enflasyonu 20 puan aşağı indirelim böyle bir hayat yok. Ekonominin iyi gideceğine yönelik beklentiler düzeldiyse bunu düzeltmek mümkün. 2001 krizinden çıkış beklentilerin düzelmesi sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.