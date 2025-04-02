Mahfi Eğilmez’den kur, enflasyon, altın ve faiz değerlendirmesi: Hangisi yükselecek?

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomiye yönelik CNBC-e’de katıldığı canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, geçen haftalarda kurda yaşanan dalgalanmanın enflasyon üzerinde etkisinin fazla olmayacağını söylerken, 2 Nisan’da CHP’nin de katıldığını açıkladığı tek günlük boykotun ekonomi üzerinde büyük etkisinin olmayacağını belirtti.

Eğilmez, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan İstanbul’da geçinme endeksi ya da kısaca İstanbul enflasyonu için, “İTO'nun yüzde 3,79'luk aylık verisi TÜİK verisi olsaydı enflasyon yüzde 39,89'a yükselecekti. İstanbul Anadolu'ya göre daha pahalı. O yüzden TÜİK verisi bundan biraz daha düşük gelebilir. Yüzde 3,2 civarında gelebilir” derken, geçen haftalarda piyasalarda yaşana dalgalanma için de şunları söyledi:

“Döviz kurundaki artış da frenlendi. 38 civarında dengelendi gibi görünüyor. Bir-iki günlük etkisi var. Kurdaki hareketin enflasyona etkisi fazla olmayacak. Merkez Bankası'nın politika faizini değiştireceğini düşünmüyorum.”

“Boykotun ekonomiye etkisi çok büyük olmaz"

Ünlü iktisatçı Eğilmez, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan tepkilerde CHP’nin de destek verdiğini açıkladığı bir günlük alışveriş boykotunun etkilerini şu şekilde değerlendirdi:

“Bir günlük boykotun ekonomiyle ilgili çok büyük etkisinin olacağını zannetmiyorum. Bir günlük alışverişin ne kadar düştüğünü bilmiyoruz ama çok büyük etkisi olacağını zannetmiyorum. İnsanlar ertelediğini bir gün sonra alacaktır. Bu bir siyasi mesajdır.”

"Altın fiyatlarında yükseliş sürer"

Türkiye’nin 515,5 milyar dolar dış borcu olduğunu söyleyen Mahfi Eğilmez, bunun; bu yıl GSYH'nin yüzde 39'u, geçen yıl ise yüzde 43,4'ü olduğunu hatırlatarak, Türkiye aldığından daha fazlasını geri ödediğini belirtti. Borcun tehlikeli olmadığını söyleyen Eğilmez, yüzde 39 orann “bizim alıştığımız bir şey” olduğunu söyledi. Eğilmez, yine de “Ama çok rahat edilecek yerde de değiliz. Hazine'nin borç yükü de az değil” dedi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş için de Mahfi Eğilmez şu değerlendirmeyi yaptı:

“Trump tarifeleri var, riskler var dolayısıyla bu insanları altına yönlendiriyor. Altında belli bir artış var. Bir süre daha bunun artacağını tahmin ediyorum.”