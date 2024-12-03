Mahfi Eğilmez’den yıl sonu enflasyon tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2024 enflasyon verileri açıklandı. Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 2,24 oranında arttı. Yıllık enflasyonda da beklenenden daha yavaş bir gerileme görülürken, kasım ayında TÜFE yüzde 47,09 olarak açıklandı.

Enflasyon verilerindeki gerileme hızı ekonomistlerin odak noktasında yer alırken, uzmanların öngörüsü TCMB’nin son Enflasyon Raporu’nda yüzde 38’den yüzde 44’e revize ettiği yıl sonu enflasyon hedefinin tutmayacağı yönünde oluşuyor.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez de enflasyonda yıl sonu tahmini açıkladı.

Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylık TÜFE, endeks ve yıllık TÜFE verileri tablosu ile birlikte şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kasım ayının manşet enflasyonu yüzde 2,24 (12 aylık bazda yüzde 47,09) olarak açıklandı. Aralık ayında manşet enflasyon yüzde 2 gelirse 2024 yılı yüzde 45,76 enflasyon oranıyla tamamlanır.”