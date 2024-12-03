Prof. Dr. Hakan Kara faiz indiriminde hangi enflasyon verisine dikkat çekti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2024 enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 2,24, yıllık enflasyon da beklentilerden daha yavaş gerileyerek yüzde 47,09 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerindeki gerileme hızı ekonomistlerin faiz indirimi beklentilerini de yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

“Veriler henüz parasal gevşemeyi desteklemiyor”

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon verilerine yönelik ilk değerlendirmesinde, “Aylık enflasyonun ana trendini (mevsim etkilerinden arındırılmış 9 ayrı çekirdek enflasyon göstergesinin medyanı) %2,5 olarak hesaplıyorum. Yıllıklandırılmış olarak %34,5’e denk geliyor. Veriler henüz parasal gevşemeyi desteklemiyor” dedi.

Aylık enflasyonun ana trendini (mevsim etkilerinden arındırılmış 9 ayrı çekirdek enflasyon göstergesinin medyanı) %2,5 olarak hesaplıyorum. Yıllıklandırılmış olarak %34,5’e denk geliyor. Veriler henüz parasal gevşemeyi desteklemiyor. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 3, 2024

“Faiz kararlarında en çok dikkate alınacak gösterge”

Kara, sonrasında da mevsim etkilerinden arındırılmış aylık hizmet enflasyonuna dikkat çekere şu değerlendirmeyi yaptı:

“Faiz kararlarında en çok dikkate alınacak gösterge mevsim etkilerinden arındırılmış aylık hizmet enflasyonu. Son iki ayda %3’ün biraz üzerinde seyrediyor. Merkez Bankası bu göstergenin Aralık’ta %3’ün altına ineceğini görürse faiz indirimine mütevazi bir adımla başlayacaktır.”