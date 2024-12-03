Şimşek: Enflasyonda katılıkları azaltmada önemli mesafe katettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentilerinin, katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiklerini gösterdiğini söyledi.

Şimşek, X platformunda kendi hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek, "Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu. Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi." dedi.

Şimşek, paylaşımına şöyle devam etti:

"Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor."