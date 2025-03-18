Maliye düğmeye bastı! Online mentör ve terapistlere vergi takibi başlatıldı

Son dönemde internet üzerinden kişisel danışmanlık hizmeti veren mentör, psikolog, kişisel danışman, diyetisyen ve terapistlere vergi takibi başlatıldı. Maliye ekipleri hesapları mercek altına aldı. Hesapları inceleme altına alınan kayıt dışı gelir elde ettiği tespit edilen sahte mentörler izaha çağırılmaya başlandı.

Gelirleri maliyenin radarına takıldı

Pandemi ile başlayan süreç, binlerce eğitimsiz psikolog, yaşam koçu, mentör, terapist ve diyetisyen doğurdu. Bu işlerin eğitimini almamış, yalnızca bazı programlara katılarak belge sahibi olan bu kişiler, Maliye’nin radarına takıldı.

Kazançları milyonlarca lirayı geçti

Bir internet sitesi veya sosyal medya profili oluşturarak danışan kabul eden bu kişilerin önemli bir kısmının vergi levhası olmadan çalıştığı ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, reklam ajanslarına para akıtarak etkileşimlerini artıran ve düzmece yorumlarla popülaritelerini yükselten sahte yaşam koçlarının yılda yüz milyonlarca lira kazandığı tespit edildi.

Yakınlarının hesaplarını kullandıkları tespit edildi

Maliye Bakanlığının yürüttüğü denetimlerde, bazı online hizmet sağlayıcıların seans ücretlerini yakınlarının veya akrabalarının hesapları üzerinden tahsil ettiği belirlendi.

Fatura kesmedikleri tespit edildi

Ödemelerin büyük kısmı IBAN transferi veya elden ödeme yoluyla gerçekleştirildiği ve çoğunun fatura kesmediği görüldü.

Hesaplara geriye dönük bakılıyor

Maliye ekipleri, tespit edilen kişileri izah için çağırmaya başladı. Online hizmet verenlerin yanı sıra, paranın aktarıldığı hesap sahipleri de incelemeye alındı. Mali müşavirler, Maliye’nin geriye dönük beş sene boyunca hesap hareketlerini incelediğini ve kayıt dışı kazanç tespit edilmesi hâlinde usulsüzlük cezası ve faizli vergi tahsili uygulanacağını belirtiyor. Sahte yaşam koçlarının çoğu sosyal medyadan şikayetlerini dile getirmeye başladı. Aynı mesleği yapanların bir arada bulunduğu WhatsApp gruplarında Maliye’den gelen mesajlar paylaşılmaya başlandı. Birçok sahte yaşam koçunun tedirgin olduğu ve ne yapacakları ile ilgili birbirlerine dert yandığı görüldü.

İzaha çağrılan mentör, mali müşavire koşuyor

Mali Müşavir Serkan Atasoy maliye ekiplerinin bir süredir bu usulsüz işlem yapan kişiler üzerinde çalışma yaptığını ve birçoğunun izaha çağırıldığını ifade ederek şunları söyledi: Özellikle pandemi sonrası online hizmet sektöründe büyük bir patlama yaşandı. Ancak birçok kişi vergi mükellefi olmadan, kayıt dışı çalışarak devlete vergi ödemedi. Maliye, son dönemde IBAN transferlerini ve hesap hareketlerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Yüksek miktarda para transferi olan kişiler artık izaha çağrılıyor. İzaha davet sürecinde uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödüyor. Bu duruma karşı çıkanların cezası daha fazla oluyor. Böylece geriye dönük gelirle ve vergi cezaları katlanarak artıyor.

İzaha çağrılanların tedirginlik içinde olduğunu söyleyen Atasoy “Daha önce vergi nedir bilmedikleri için çoğu bugün ne yapacakları ile ilgili bilgi sahibi olmak için muhasebeci ve mali müşavir arıyor” dedi.