Borç krizi derinleşiyor: İcra dairelerindeki dosya sayısı 22,8 milyona ulaştı!

Hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklar nedeniyle borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar icra takibine düşerken, Türkiye’de icra dairelerindeki dosya sayısı 22,8 milyona yükseldi. Her gün 31 binden fazla yeni icra dosyası açılıyor.

22 milyon 799 bin 37’ye ulaştı

BirGün'ün haberine göre, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kredi kartı ve tüketici kredilerine bağımlı hale gelen vatandaşlar, borçlarını ödeyemeyince icra takibine düşüyor. Borçların yeni borçlarla kapatılmaya çalışıldığı bu süreçte, icra dairelerinde derdest durumda bulunan dosya sayısı 17 Mart itibarıyla 22 milyon 799 bin 37’ye ulaştı.

1 Ocak’tan bu yana icra dairelerine gelen yeni icra ve iflas dosyalarının sayısı 2 milyon 203 bin 829 oldu. 14 Mart-17 Mart arasındaki üç günlük süreçte icra dosyalarına 40 bin 724 yeni dosya eklendi. 2024 yılının aynı dönemine kıyasla icra dosyalarında yüzde 2,8’lik artış yaşandı.

1 milyon 251 bin 578 dosyalık bir artış

İcra sisteminin dijital altyapısını sağlayan UYAP üzerinden 1 Ocak-14 Mart tarihleri arasında gelen yeni dosya sayısı 2 milyon 162 bin oldu. Sadece 17 Mart günü icra dairelerine 31 bin 601 yeni dosya eklendi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla icra ve iflas dosyalarının toplam sayısında 1 milyon 251 bin 578 dosyalık bir artış olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, alım gücünün düşmesi ve gelirlerin enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle borç sarmalına giren vatandaşların icra süreçleriyle karşı karşıya kaldığını vurgularken, ekonomik koşullar düzelmeden bu trendin devam edeceğine dikkat çekiyor.