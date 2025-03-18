İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse süreç nasıl ilerler?

İBB Başkanı İmamoğlu’nun diplomasının geçersiz olduğu yönündeki iddiaların ardından YÖK raporları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmaya konu olan KKTC'den İstanbul'a yatay geçişte usulsüz işlem yapıldığına dair belgelere İmamoğlu’nun avukatları Mehmet Pehlivan yanıt vermiş "Görünüşe göre diploma konusundaki -aslında olmaması gereken- hukuki tartışma, 'tanınma' kavramı etrafında şekillenecektir. Bizim bu tartışmada kamuoyu ile paylaştığımız savlarımız ve ispatlarımız vardır" demişti.

Diploma iptal edilirse...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği ikinci yazıda işlemlerin hızlandırılmasını talep etmişti. Diğer yandan 5 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.

BirGün'de yer alan habere göre; İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, diploma soruşturmasına ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Avukat Pehlivan, diploma hakkında karar verebilecek tek merciinin, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu olduğunu vurguladı. Diplomanın iptaline karar verilmesi halinde ise İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacak.

AİHM'e gidecek

İmamoğlu'nun avukatının hazırladığı bilgi notundan öne çıkanlar şöyle:

"Diploma hakkında karar verebilecek tek mercii, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kuruludur. Savcılığın, YÖK’ün, Rektörlüğün bu konuda bir karar verme yetkisi yoktur. Fakülte Yönetim Kurulu, 7 üyeden oluşmaktadır.

Diplomanın iptali, idari işlemin geri alınması şeklinde yeni bir idari işlemdir. Bu nedenle

idari işleme karşı, İstanbul İdare Mahkemelerinde dava açılacaktır. Davanın aleyhe sonuçlanması halinde, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurulacaktır. İstinaf incelemesi neticesinde Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz incelemesine gidecektir. Dava sürecinde bir yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde yükseköğrenim mezuniyeti bulunmayacaktır.

Bu soruşturmanın yetki saptırması olduğu, dolayısıyla “yargı tacizi” olarak kategori konumlandırılması nedeniyle de AİHM’in 18. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de çift şeritli başvuru yapılacaktır."

“Anayasayı Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçlaması

İmamoğlu'nun avukatı ayrıca, "Bu sürecin Sn. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olması nedeniyle bu hukuksuzluğa iştirak ederek demokratik seçim sürecine müdahale eden herkes hakkında görevi kötüye kullanma suçunun yanı sıra “Anayasayı Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçundan da suç duyurularında bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.

Diploma iptaline ilişkin Prof. Dr. Metin Günday, Doç. Dr. Çiğdem Sever ve Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy'un bilimsel görüşü ise Pehlivan tarafından şu şekilde açıklanmıştı:

"1990 yılında gerçekleştirilen yatay geçiş işlemlerinde 21/10/1982 tarihli Yönetmelik hükümlerinin uygulanması gerektiği,

1990 yılında Yükseköğretim Kurulunun yatay geçiş işlemleri bakımından tanıma ya da tanımama yönünde bir karar alma yetkisi bulunmadığı,

Yatay geçiş işlemlerinin tesis edildiği tarihte Yükseköğretim Kurulunun Girne Amerikan Üniversitesinin tanınmadığına ilişkin bir saptama veya genel ya da özel bir kararının bulunmadığı,

Yatay geçiş işlemlerinin tekemmül etmesinden sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından tanımama yönünde alınan kararların geçmişe etkisinin olamayacağı,

Hukuka uygun olarak tesis edilen yatay geçiş işlemi sonrasında öğrenci statüsü kazanan ilgililerin kayıt oldukları programın yükümlülüklerini yerine getirerek hak kazandıkları diplomaların kazanılmış hak oluşturduğu ve idare tarafından diplomaların geçersiz sayılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem tesis edilmesinin hukuka açıkça aykırı olacağı."