Maliye, gelirinin 20 katı harcama yapanları radarına aldı!

Maliye, gelişen teknolojik altyapısıyla vatandaşların banka hesapları, kredi kartları, gayrimenkul ve araç alımları dahil bütün harcamalarını takip edebiliyor.

Harcama gelirinin 20 katı kadar

Özellikle yüksek harcamalar yapmasına rağmen cüzi miktarda gelir beyan eden veya hiç gelir beyan etmeyen kişilerin tespit edilmesi, harcama ve gelir uyumu konusunu gündeme getirdi.

Harcamalarını vergiye tabi tutulmuş gelirleri ile açıklayamayanlar harcamaları ile gelirleri arasındaki fark üzerinden gelir vergisi ödeyecekler.

Hürriyet.com'dan Neşe Karanfil'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yüksek harcama yapanlara yönelik yaptığı analizler sonucunda hiç gelir beyanı olmayanlar veya çok az gelir beyan edenler tespit edildi.

873 bin liralık kira geliri beyan eden bir mükellefin aynı yıl 25 milyon lira değerinde bir ev aldığı, 47 milyon liralık kredi kartı harcaması olduğu belirlendi.

Yasal düzenleme yolda

Bir başka tespitte; 599 bin liralık gelir beyan eden bir kişinin bu geliri elde ettiği yılda 118 milyon liralık gayrimenkul, 3.4 milyon liralık araba satın aldığı görüldü. Aynı kişinin 44 milyon liralık kredi kartı harcaması da yaptığı belirlendi. Bu tespitler yeni bir çalışma için Maliye’yi harekete geçirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili yaptığı denetimlerin yanı sıra yasal düzenleme çalışmaları da yürüttüğü öğrenildi.

Yüksek harcamalar ile gelirler arasında bariz uyumsuzluk olanlardan bir bildirim almayı planlayan Bakanlık, bu bildirim ile uyumsuzluğu tespit edilenlerden açıklama isteyecek. Harcamaların kaynağı belgeleriyle açıklanacak.

Beyan dışı bırakılmış olan gelirler mükellefler tarafından beyan edilebilecek.

Harcama ile geliri arasındaki uyumsuzluğu verilen sürede açıklamayanlar, hem vergi hem de katlamalı ceza ödemek zorunda kalacak. Hiç açıklama yapmayanlar hakkında ise vergi incelemesi yapılacak.

"Belgeleyen mükellefin içi rahat"

Edinilen bilgiye göre, yüksek harcama düşük beyan radarına takılan kişilerden önce “özel gider bildirimi” istenecek. Kaynaklar, harcamalarının kaynağını açıklayabilenler için telaş yapmalarına gerek olmadığını belirterek, “Belgeleyenlerin içi rahat” dediler.

Açıklayamayanlar, ya beyannameyle gelirlerini beyan edecekler ya da daha önce vermiş oldukları beyanlarını düzeltecekler. Aksi takdirde vergi incelemesi ve ceza ile karşı karşıya kalabilecekler.

Kendi beyan edene indirim

Kayıt dışı bıraktığı geliri kendisi beyan edenlere cezada indirim var.

Herkesten açıklama istenmeyecek, çok yüksek harcaması olup da düşük gelir beyan edenler kapsama alınacak, hiçbir mükellefiyeti olmayan ancak yüksek harcaması olanlardan da açıklama istenebilecek.

Vergide adaletin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele anlamında önemli görülen sistemle ilgili Bakanlığın çalışmalarını kısa sürede tamamlayacağı öğrenildi.