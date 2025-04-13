Manisa'da ilk erkenci kiraz hasadı! Kilosu 3 bin 500 TL'den satıldı

Manisa'nın Sancaklıbozköy ve Sancaklıiğdecik mahallelerinde yetişen 'Cristobalina' türü kirazlar, üreticiler Recep Ateş, Celil Görmez, İrfan Coşkuner ve Yusuf Bakar tarafından toplandı. Yaklaşık 50 kilogramlık ilk ürünler, alım merkezine getirildi ve burada sembolik bir açık artırma ile tüccar Barış Akay'a satıldı.

"Erkenci kirazımızı dünya pazarlarına ihraç edeceğiz"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk kirazı yetiştirmenin gururunu yaşadığını belirtti. Öztürk, 'Bu ürünü 13 Nisan'da piyasaya sunmak kolay değil. Tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bereketli bir sezon geçirip, erkenci kirazımızı dünya pazarlarına ihraç edeceğiz.' dedi.

"Kiraz katma değerli bir ürün"

Manisa, Türkiye'de 2 milyon 800 binden fazla kiraz ağacı ile ikinci sırada yer alıyor. Bu da bölgenin kiraz üretimindeki önemini ortaya koyuyor. Öztürk, erkenci kirazın katma değerli bir ürün olduğunu vurguladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise üreticileri tebrik ederek, geçen yıl 210 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını hatırlattı. Bu yıl zirai don nedeniyle beklentilerin düştüğünü belirten Uçak, 'İnşallah ciddi bir soğuk olmamıştır ve ürün zarar görmemiştir. Yine de umutluyuz.' ifadelerini kullandı.