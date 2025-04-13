ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi? Bakan Fidan yanıtladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Antalya Diplomasi Forumu'nda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64ü bakan olmak üzere 6 bini aşkın kişiyi ağırladık. 50 oturum düzenledik, bu uluslararası düzeyde çok yüksek bir sayı. Forumumuz içerik bakımından çok zengindi. Küresel güvenlik mimarisinin nasıl daha kapsayıcı hale gelebileceği konusunu ele aldık.

Gazze konusunda adaletin nasıl yerine getirebileceğini konuştuk. Geleneksel güç merkezlerinin dışında kalan ülkelerin küresel sisteme dahil edilmesi konusunu ele aldık.

Yoğun bir diplomasi trafiği de yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok sayıda liderle görüştü. Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek toplantısını burada gerçekleştirdik.

"Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor"

Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor. Üç gün boyunca sadece bugünün değil geleceğin konularını da ele aldık. Ayrışmanın karşısında durabilecek yegane güç diplomasidir. Bölgedeki acının dinmesi için diplomasiye inanıyoruz. Bu çerçevede Filistin'de akan kanın durması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Arabuluculuk rolü üstlenmeye devam ediyor.

Türkiye olarak diplomasiyi, insanlığın ortak değerlerini esas almaya devam edeceğiz."

Açıklamalarının ardından gazeteciler Bakan Fidan'a sorularını yöneltti.

Trump, Türkiye'ye gelecek mi?

"ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyareti olacak mı?" sorusuna yanıtlayan Bakan Fidan, "Şu anda kesinleşen bir husus yok, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Görüşme ABD'de mi Türkiye'de mi olacak, çalışması devam eden konular" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye gidecek mi?

"Suriye Cumhurbaşkanı Şara da buradaydı, Türkiye'ye ikinci ziyareti oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştü. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'yi ziyaret edecek mi?" sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir isteği var. Uygun şartlar oluştuğunda kendileri Suriye'yi ziyaret edecek" yanıtını verdi.

ABD - Rus heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi

Bakan Fidan, "10 Nisan günü ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Barış masası Türkiye'de kurulur mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermeye yönelik iradeye sahip. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesi nasıl sağlarız, diplomasi çalışmalarımız devam ediyor. ABD ve Rus heyetlerinin görüşme amacı dondurulan bazı konuların devam etmesi. Taraflar Türkiye'de görüşmek isterse her zaman kapımız açık."

Azerbaycan'da Türkiye - İsrail görüşmesi

Azerbaycan'da gerçekleşen İsrail-Türkiye görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Fidan, "Çatışmasızlık mekanizmasıyla ilgili teknik görüşmeler, bunlar gerektiği zaman devam eder" dedi.