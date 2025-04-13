Suudi Arabistan'dan yeni karar: Mekke'ye hac vizesi olmayanlar giremeyecek

Suudi Arabistan, bu yılki hac sezonunda artan yoğunluk ve altyapıdaki baskıyı azaltmak amacıyla "kaçak hac" girişimlerine karşı yeni tedbirler uygulamaya koyuyor. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 29 Nisan 2025’ten itibaren yalnızca geçerli hac vizesi bulunan kişilerin Mekke’ye girişine izin verilecek.

Açıklamada, bu tarihten sonra diğer vize türlerine sahip kişilerin şehre giriş yapamayacağı ve Mekke’de kalmalarına izin verilmeyeceği belirtildi. "1 Zilkade 1446 itibarıyla sadece hac vizesi olanlara Mekke’ye giriş hakkı tanınacaktır" ifadesiyle uygulamanın kesinliği vurgulandı.

Umre vizesi verilmesi 10 Haziran'a kadar durdurulacak

Ayrıca umre ziyaretine ilişkin takvim de netleşti. Buna göre umre için ülkeye girişlerin son tarihi 13 Nisan, çıkışların son günü ise 29 Nisan olarak açıklandı. Umre vizesi verilmesi ise 10 Haziran'a kadar durdurulacak.

Mekke’ye girebilmek için ya hac vizesi, ya da Kutsal Başkent İdaresi tarafından verilmiş geçerli bir oturma veya çalışma izni şartı getirildi.

Yetkililer, geçen yıl izinsiz hac girişimlerinin sağlık ve güvenlik hizmetleri üzerinde ciddi yük oluşturduğunu belirterek, bu yıl daha sıkı denetimlerle benzer sorunların önüne geçilmek istendiğini vurguladı.