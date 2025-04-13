Kandilli ve AFAD duyurdu: Van'da peş peşe korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 10.69 km olarak kaydedildi.

Dakikalar sonra bir deprem daha oldu!

Bu depremden dakikalar sonra, saat 11.58'de bir deprem daha yaşandı. AFAD'ın aktardığına göre merkez üssü yine Van'ın Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğü ise bu kez 4.1 olarak ölçüldü. AFAD, depremin yerin 4.42 kilometre altında kaydedildiğini aktardı.

Kandilli Rasathanesi ise Van'da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5.0 olarak kayda geçti. Kandilli, sabah saatlerinde Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 3.2 olarak kayda geçmişti.