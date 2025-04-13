Kandilli ve AFAD duyurdu: Van'da peş peşe korkutan deprem
AFAD’ın verilerine göre, Van’da saat 11.39’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının ardından saat 11.58’de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise Van'da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 10.69 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-04-13
Saat:11:39:05 TSİ
Enlem:38.73333 N
Boylam:43.42028 E
Derinlik:10.69 km
Detay:https://t.co/JBT794cpjE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Dakikalar sonra bir deprem daha oldu!
Bu depremden dakikalar sonra, saat 11.58'de bir deprem daha yaşandı. AFAD'ın aktardığına göre merkez üssü yine Van'ın Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğü ise bu kez 4.1 olarak ölçüldü. AFAD, depremin yerin 4.42 kilometre altında kaydedildiğini aktardı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-04-13
Saat:11:58:25 TSİ
Enlem:38.75528 N
Boylam:43.41 E
Derinlik:4.42 km
Detay:https://t.co/XKrlaPty2h@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise Van'da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5.0 olarak kayda geçti. Kandilli, sabah saatlerinde Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 3.2 olarak kayda geçmişti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 13, 2025
YEMLICE-(VAN) https://t.co/FY7CyuL7Ra
13.04.2025, 12:49:48 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli