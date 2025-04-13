  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kandilli ve AFAD duyurdu: Van'da peş peşe korkutan deprem
Takip Et

Kandilli ve AFAD duyurdu: Van'da peş peşe korkutan deprem

AFAD’ın verilerine göre, Van’da saat 11.39’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının ardından saat 11.58’de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise Van'da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli ve AFAD duyurdu: Van'da peş peşe korkutan deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre; Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 10.69 km olarak kaydedildi.

Dakikalar sonra bir deprem daha oldu!

Bu depremden dakikalar sonra, saat 11.58'de bir deprem daha yaşandı.  AFAD'ın aktardığına göre merkez üssü yine Van'ın Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğü ise bu kez 4.1 olarak ölçüldü. AFAD, depremin yerin 4.42 kilometre altında kaydedildiğini aktardı.

Kandilli Rasathanesi ise Van'da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5.0 olarak kayda geçti. Kandilli, sabah saatlerinde Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü ise 3.2 olarak kayda geçmişti.

Trump’tan ABD tarihinin en büyük göç planı: 1 milyon kişi sınır dışı edilecek!Trump’tan ABD tarihinin en büyük göç planı: 1 milyon kişi sınır dışı edilecek!Dünya

 

Trump, İran ile yapılan görüşmelerin "fena gitmediğini" söylediTrump, İran ile yapılan görüşmelerin "fena gitmediğini" söylediDünya

 

Gündem
ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi? Bakan Fidan yanıtladı
ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ziyaret edecek mi? Bakan Fidan yanıtladı
Kastamonu’da nisan karı: 181 yol ulaşıma kapandı
Kastamonu’da nisan karı: 181 yol ulaşıma kapandı
Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak? AKP’li isim tarih vererek açıkladı
Terör örgütü PKK ne zaman silah bırakacak? AKP’li isim tarih vererek açıkladı
İmamoğlu'ndan "Kent Lokantası" duyurusu: Yenileri açılacak
İmamoğlu'ndan "Kent Lokantası" duyurusu: Yenileri açılacak
Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Oyunlarda yaş sınırlaması olacak
Sosyal medyaya kapsamlı yasa geliyor! Oyunlarda yaş sınırlaması olacak
İSKİ verileri: Barajlarda son durum nasıl?
İSKİ verileri: Barajlarda son durum nasıl?