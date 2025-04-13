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Trump’tan ABD tarihinin en büyük göç planı: 1 milyon kişi sınır dışı edilecek!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlik politikaları kapsamında bir yıl içinde 1 milyon kişinin sınır dışı edilmesini hedefleyen kapsamlı bir operasyon planı hazırladı.

Haber Merkezi
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Trump’tan ABD tarihinin en büyük göç planı: 1 milyon kişi sınır dışı edilecek!
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ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi, ikinci dönem planları kapsamında göç politikalarında sert adımlar atmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray'a yakın kaynaklara göre, hedeflenen plan doğrultusunda bir yıl içinde 1 milyon göçmenin sınır dışı edilmesi öngörülüyor. Bu plan, Amerikan tarihindeki en büyük iç sınır dışı operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Terörist ve suçlu göçmenlerin kitlesel şekilde sınır dışı edilmesi
Trump’ın yakın çevresinden yetkililer, İç Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere federal kurumların bu hedef doğrultusunda “tam uyum” içinde çalıştığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, Trump yönetiminin göç politikalarında keyfi hedefler değil, terörist ve suçlu göçmenlerin kitlesel şekilde sınır dışı edilmesine odaklandığını söyledi.

Bazı ülkelerle sınır dışı işbirliği için temas kuruldu

Göçmenlik Bürosu yetkilileri, ülkeleri tarafından kabul edilmeyen 1,4 milyon kişilik listeyi öncelikli olarak değerlendiriyor. Bu kapsamda Meksika, Kosta Rika, Panama ve Ruanda gibi ülkelerle sınır dışı işbirliği için temas kuruldu. İlk örneklerden biri olarak bir göçmenin Ruanda’ya gönderildiği belirtildi.

Ancak Trump’ın agresif planı ciddi hukuki ve lojistik engellerle karşı karşıya. Bazı federal yargıçlar, göçmenlerin sığınma başvurusunda bulunmadan sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu. Boston ve Teksas’ta alınan kararlar, göçmenlere insani koruma talebi için “anlamlı bir fırsat” tanınması gerektiğini hükmetti.

İç Güvenlik Bakanı Kristi L. Noem, göçmenlerin üçüncü ülkelere gönderilmeden önce o ülkede zulüm veya işkence görmeyeceklerine dair diplomatik güvence alınmasını zorunlu kıldı. Ancak savunucular, bu işlemler için tanınan 24 saatlik sürenin yetersizliğine dikkat çekti.

“Öncelikli tehdit” olarak konumlandırdı

Trump, seçim kampanyası boyunca göçmenlik uygulamalarını “öncelikli tehdit” olarak konumlandırdı. ABD-Meksika sınırına yüzlerce asker gönderildi, doğuştan vatandaşlık hakkını kaldırmayı hedefleyen bir kararname hazırlandı, mülteci alımları askıya alındı.

Yetkililer, ICE ve CBP dışında FBI, DEA ve Federal Cezaevleri Bürosu personelinin de sınır dışı operasyonlarında görevlendirildiğini belirtti. Hedefe ulaşmak için Guantánamo Körfezi'ndeki askeri üs bile kullanılmaya başlandı.

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