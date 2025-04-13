Cemil Çiçek: Siyasi istikrar tek başına yetmez

Eray ŞEN/ADANA

Adana Sanayi Odası (ADASO), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği ile Adana Barosu’nun birlikte düzenlediği “Yeni Gelişmeler Işığında İş Hukuku Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Semineri’ Adana Ticaret Odası’nda yapıldı.

Yargı camiasından üst düzey isimlerin bir araya geldiği toplantıya katılan 29. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, 58. ve 59. Dönem Adalet Bakanı, TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye’de siyaset ve hukuk alanında yaşanan tartışma konularında mesajlar verdi. Hızlı gelişmelerin olduğu günümüz dünyasında istikrar kavramının öne çıktığını belirten Çiçek, “Biz genellikle Türkiye siyasetinde, işimize de öyle geldiği için siyasi istikrara vurgu yaparız, yaşanan olumsuz koalisyon tecrübeleri sebebiyle. Halbuki istikrar dediğimiz şey beş ayaklıdır. Birini söyleyip, dördünü unuttuğunuzda istikrarın ne bereketi ne de faydası oluyor” dedi. Siyasi istikrarın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan, Çiçek şöyle devam etti:

“Bürokratik istikrar da olacak. Üç güne bir bürokrat değiştirirseniz, o zaman işin aslını öğrenecek, sonra tam öğrenmişken yeniden değişim. Özellikle en temel kurumlardaki sık sık değişimler, beraberinde sıkıntı getiriyor. Üçüncüsü ekonomik istikrardır. Lafını çok edip de içini bir türlü dolduramadığımız hukuki istikrar bütün istikrarların temelidir. Buna yürekten inanmadığınız sürece hiçbir teşebbüsümüzde yeteri kadar başarılı olamayız. Acısını çok daha fazla, en evvel yargı camiasının çektiği ahlaki istikrar var. Ahlaki çürüme beraberinde pek çok hukuki ve başka problemler getirir. Dolayısıyla istikrardan bahsedeceksek beşi bir arada olacak ama bunun merkezinde hukuki istikrar var.”

“İş barışı olmazsa iç barış barış da olmaz”

İş dünyasında barış ve huzur olmazsa, iç barış da sağlanamayacağını vurgulayan Çiçek, “Buna inanmak lazım. Evvela iş barışı olacak, işte çalışanlar, işveren, işçisi. Hukuk buna gerekli garantileri verecek, gerekli altyapıyı sağlayacak ki; üretim olsun, kalkınma olsun ve biz dış dünya ile daha güçlü bir şekilde rekabet edebilelim” diye konuştu.

“TBMM kanun fabrikası gibi..”

Türkiye’de 9 bin 300’den fazla yasa olduğunu, TBMM’nin kanun fabrikası gibi hiç durmadan tam kapasite kanun çıkardığını söyleyen Cemil Çiçek, “Buna rağmen sıkıntılarımız, şikayetlerimiz var. Demek ki kanun çıkarmakla tek başına bu işi çözme imkanı yok. O zaman çıkan yasaları, zamanın ruhuna uygun olarak yorumlamak gerekiyor. Ya arabuluculuk, tahkim gibi yeni kurumlar kuracağız, bunlarla işin bir kısmını çözeceğiz ya da kanunları zamanın ruhuna uygun hale getireceğiz” dedi.

Yargı camiasından üst düzey isimler buluştu

Toplantıda; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkan Vekili – Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülsevil Alpagut ve Adana Barosu Başkanı Volkan Böke yargı ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.