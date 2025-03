Marketlerdeki ucuz eti kasaplar ve lokantacılar kaptı! Reyonlar boş kaldı

Takip Et

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonunun imzaladığı protokolle ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi. İstanbul'da bin 500 Ankara'da 250 üye markette, et piyasaya göre daha ucuz veriliyor. Ancak bu da başka bir soruna yol açtı.

Et satışına kota getirildi

NTV'nin haberine göre, ucuz et almak isteyen lokantacılar, kasaplar onlarca kilo et alınca vatandaşa et kalmadı. Bu sebeple et satışına kota getirildi. Market çalışanları da vatandaş ile lokantacıları ayırt edebilmek için mesaide.

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonunun imzaladığı protokolle ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi. İstanbul'da bin 500 Ankara'da 250 üye markette, et piyasaya göre daha ucuz veriliyor.

Ancak bu da başka bir soruna yol açtı. Ucuz et almak isteyen lokantacılar, kasaplar onlarca kilo et alınca vatandaşa et kalmadı.

Market reyonlarında et kalmayınca et satışına kota getirildi.

Marketlerde et fiyatları sabitlendi

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol ile üye marketlerde Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabit tutacağını açıklamıştı.

Et fiyatlarındaki fahiş zamların ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamada İstanbul'da bin 500 Ankara'da 250 üye markette kıymanın kilosu 379 liradan, kuşbaşı etin kilosu ise 399 liradan satılıyor.