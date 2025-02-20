MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araç kampanyası bitince ikinci el fiyatları da artacak

ANKARA (EKONOMİ)

TÜİK verilerine göre geçen yıl Ocak ayında 530 bin 744 araç satıldığını dile getiren MASFED Başkanı Aydın Erkoç, bu yıl aynı dönemde satılan araç sayısının yüzde 3.93’lük artışla 551 bin 610’a çıktığını söyledi. Erkoç toplam araç satışının ise 782 bin 589’dan, 813 bin 93’e yükseldiğini kaydetti.

Pandemi döneminde tedarik sıkıntısı ve stokçuluk sebebiyle araç fiyatlarında köpük oluştuğunu hatırlatan Aydın Erkoç, yapılan düzeltmelerle fiyatı yüzde 20 gerilediğini vurguladı. Bu süreçte özellikle 5 yaş ve üzeri araçlara yönelik talebin arttığına dikkat çeken Erkoç, geçen yılın tamamında 10 milyon 689 bin aracın el değiştirdiğini, bu hareketliliğin Ocak ayında da sürdüğünü ifade etti.

Araç fiyatındaki köpüğün kalktığını ve fiyatın sabitlendiğini aktaran Erkoç, “Otomobil yatırım aracı olmaktan çıksa da sürekli artan nüfus araç ihtiyacını da artırıyor. Bununla birlikte önceleri bir ailede tek araç varken, artık bir hanede birden fazla araç oluyor. Talep artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Sıfır araç kampanyaları bitince ikinci el fiyatı da artacak”

Bu yıl Ocak ayında satılan araçların yüzde 80’inin 5 yaş ve üzerinde olduğu bilgisini veren Erkoç, 500 bin lira civarındaki araçların rağbet gördüğünü, 1.5 milyon civarındaki araçların talebinin ise düştüğünü kaydetti.

Satın alma gücü, finansmana erişim gibi etkiler ve kredi vade sayılarının düşük olmasının, uygun fiyatlı araçlara yönelime sebep olduğunu anlatan Aydın Erkoç, “2024 model sıfır araçlardaki kampanyalar bitiyor, 2025 araçlar yeni fiyatlarla gelecek. Bu araçların fiyatlarının daha yüksek olacağı öngörüsü, dövizdeki belirsizlik gibi nedenler fiyatları yukarı çıkaracaktır. Bu durum ikinci el araçlara da yansıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.