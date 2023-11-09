Mazda'dan 'Türkiye' kararı: Belirsiz süre durduruldu

Türkiye’nin internet sitesinde Türkiye’deki otomobil satışlarının belirsiz bir süre durdurulduğu açıklandı. Sitede yer alan bilgiye göre, satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedariki ise devam edecek.

Mazda Türkiye’nin sitesinde paylaşılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

“Mazda Motor Türkiye, Türkiye’deki Mazda satış ağını belirsiz bir süre durdurma kararı almıştır. Türkiye’deki mevcut Mazda müşterilerine hizmetin devamını sağlamak amacıyla satış sonrası hizmetlerine ve yedek parça tedarikine devam edecektir.”