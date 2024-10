Mehmet Şimşek, ABD’de Hazine Bakanı Yellen ve IMF’den Gopinath ile görüştü

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Janet Yellen'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları marjında Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan ile bir araya geldiği belirtildi.

Yellen'ın, Türkiye'nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü kaydedilen açıklamada, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı ve enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü." ifadeleri kullanıldı.

IMF’in Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath da Mehmet Şimşek ile görüşmesinden paylaştığı görüntüde, “Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ülkenin ekonomik politikalarındaki kararlı değişim ve enflasyonu hedeflere uygun hale getirmek için atılan adımlar konusunda görüşmekten mutluluk duydum” dedi.

I was glad to connect with Turkiye’s Finance Minister @memetsimsek over the country’s decisive shift in economic policies and the road ahead to bring inflation in line with target. pic.twitter.com/NVmtht85o9