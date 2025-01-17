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Mehmet Şimşek: Beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki gerilemeye yönelik yaptığı açıklamada, “Enflasyonla mücadeleyi gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Mehmet Şimşek: Beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon beklentilerinin gerilemesine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz." dedi.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, şunları söyledi:

"Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor.

Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.

Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli.

Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz."

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