Mehmet Şimşek kimdir? Yeni Kabine'de görev yapacak mı?

Yeni Kabine'de en çok merak edilen konuların başında, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine kimin getirileceği oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından piyasalar, yeni Kabine'de ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olacağını konusunu merak ediyor. Adı kulislerde sıkça geçen Mehmet Şimşek kimdir, yeni Kabine'de yer alacak mı?

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbranim Kalın, Mehmet Şimşek'le birkaç kez görüştüğünü belirterek, "Mehmet Bey tabi bu süreçte bize, dolaylı olarak arkadan hep destek verdi. Bundan sonra da vermeye devam edecek. Cumhurbaşkanımızla da biliyorsunuz bir görüşmesi oldu. Kendisi zaten bu sürece makamdan, pozisyondan bağımsız olarak her zaman destek vereceğini ifade etti." ifadesini kullandı.

AK Parti'den Mehmet Şimşek'in Kabine'de yer alıp almayacağıyla ilgili sorulara şu yanıtlar geldi:

Ömer Çelik: İlişkilerimiz müspet

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alıp almayacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında yapılan görüşmenin olumlu geçip geçmediği şeklindeki bir soruya:

"Arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşürken bütün bu süreçlere, siyasi, ekonomik, dış politika süreçlerine katkı vermek için görüşüyorlar. Mehmet Bey, arkadaşımız, dostumuz, ilişkilerimiz müspet yani." yanıtını verdi.

Numan Kurtulmuş: Sayın Cumhurbaşkanımız karar verir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da "Mehmet Şimşek, AK Parti'nin ekonomi yönetiminde yer alacak mı?" sorusuna, "Mehmet Şimşek bizim camiamızdan yetişmiş hem ekonomi alanında hem siyaset alanında tecrübe kazanmış bir arkadaşımızdır. Onun fikirlerinden ne şekilde istifade edileceğinin kararını Sayın Cumhurbaşkanı'mız verir. Ama şahıslara bağlı olarak meseleyi düşünmemek lazım." yanıtını vermişti.

Mehmet Şimşek Kimdir?

Mehmet Şimşek, 9 Temmuz 1967 tarihinde Elazığ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat mezunudur. Yüksek lisansını Exeter Üniversitesi'nde tamamladı.

Bir süre özel sektörde çalıştıtkan sonra 2007 yılında AK Parti hükümetine katılarak Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. AK Parti hükümetinde çeşitli görevlerde bulundu.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi.

2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Hükümetin ekonomi politikalarını yönetti. 2015-2018 yılları arasında ise Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Şimşek, uluslararası düzeyde de Türkiye'yi temsil etti ve birçok ekonomik forumda konuşmalar yaptı. Esra Kara evli olan Mehmet Şimşek üç çocuk babasıdır.