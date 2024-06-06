"CDS seneye 100'lerde olacak"

Mehmet KAYA / ANKARA

YASED toplantısında uluslararası yatırımcılara seslenen Mehmet Şimşek “Türkiye’nin kırılganlıkları azaldı, kaygılanmanıza gerek yok. Türkiye doğru yolda ve hızla ilerliyor” dedi. Şimşek, risk priminin gelecek yıl 100’lü seviyelere ineceğini söyledi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği- YASED tarafından düzenlenen YASED Küresel Yatırım Günleri Ankara’da yapıldı. Etkinlikte, dünya ve Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırım trendleri ve gerçekleşmeleri masaya yatırıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Program saat gibi

Mehmet Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, yapısal reform programının ekonomik tarafta beşeri sermaye, yatırım ortamı, sermaye piyasaları, kamu maliyesi yönünden planlandığını, siyasal tarafta ise hukuk devleti, siyasi istikrar, kurumsal kapasite, hesap verilebilirlik ve kaliteli regülasyon tarafından planlandığını kaydetti. Şimşek, ekonomik programda dezenflasyon aşamasına gelindiğini, piyasa beklentilerinin biraz gecikmeyle hedefe yaklaştığını belirterek, “Program çalışıyor, hem de saat gibi” dedi.

Türkiye’nin risk priminin gerilediğini ancak “rehavete kapılmayacaklarını” söyleyen Şimşek, halen 250 civarında olan CDS'in gelecek yıl 100’lü seviyelere ineceğini kaydetti.

Kırılganlıklar azaldı

Şimşek, kur korumalı mevduatın dengeleri bozmadan çözülmekte olduğunu, swap hariç rezervlerin artışa geçtiğini ve Türkiye’ye seçimlerden sonra gelen portföyün 69 milyar dolar olduğunu kaydetti. Şimşek, “İki ayda, eşi benzeri görülmemiş bir rezerv artışı. Swap hariç rezervde de dün itibariyle ciddi bir fazlaya geçtik. Özetle Türkiye’nin kırılganlıkları azaldı. Kaygılanmanıza gerek yok. Yine esas merkezlerinize ulaşın ve deyin ki Türkiye doğru yolda ve hızla ilerliyor” dedi.

Cevdet Yılmaz: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayında uzun süredir toplanmayan uluslararası yatırımcılara yönelik Yatırım Danışma toplantısının gerçekleştirileceğini kaydetti. Ekonomik programın ve siyasi istikrarın Türkiye’nin ana unsurlarından olduğunu kaydeden Yılmaz, “Türkiye’ye yatırım yapanlar kazanır, Türkiye’ye kazandırır” dedi. Yeni bir strateji hazırlığı içinde olduklarını açıklayan Yılmaz şunları kaydetti: “Yeni Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini de yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Stratejinin odak noktası, yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dijital dönüşümü destekleyen, yüksek teknolojiye dayalı ve kaliteli istihdam sağlayan yatırımları ülkemize daha fazla çekmek olacak. Ülkemizin küresel sermaye pastasından aldığı payı 2028 yılı itibarıyla yüzde 1.5 düzeyine çıkarmak istiyoruz.”

Kacır: Türkiye sağlam yatırım ortağı olmaya devam edecek

Yabancı doğrudan yatırımlar konusunda, uygulamaya alınan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Eylem Planının önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Doğrudan yabancı yatırımların ülkemizin rekabet gücü kazanmasında, istihdamı artırmasında ve Ar-Ge ekosisteminin beslenmesinde kritik rol üstlendiği bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yayımladığımız 57 maddelik Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı yatırımcıların karşılaştıkları sorunları çözme ve iş yapma ortamını daha da iyileştirmeye yönelik kararlılığımızın nişanesidir. Türkiye uluslararası yatırımcıların sağlam ve dayanıklı yatırım ortağı olmaya devam edecek” dedi.

Aksoy: Yatırımcıların ilave yatırımlarıyla yıllık 18 milyar dolara ulaşmak mümkün

YASED Başkanı Engin Aksoy da konuşmasında Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararası yatırımcıların ilave yatırımlarını çekmenin kısa vadedeki olumlu katkısına dikkati çekerek, 18 milyar dolarlık bir potansiyel bulunduğunu kaydetti. Aksoy, “6 ay önce çalışmamız 18 milyar dolarlık ilave yatırım alabilir kapasitesine sahibiz. Kamu paydaşlarıyla ortak bir hedefimiz var, Türkiye’nin kamu otoriteleriyle birlikte ortak bir hedefimiz var yüzde 0,9 olan küresel yatırımlardan aldığımız payı yüzde 1,5’e yükseltmek” dedi. Engin Aksoy, 2024’te küresel çapta uluslararası doğrudan yatırımların zayıf göründüğünü belirterek, “Politika yapma süreçlerinde istişareye önem veren ekonomiler, belirsizliklerin yüksek olduğu böyle dönemlerde yatırımcı güveninin tesisinde daha az zorlanıyor.” diye konuştu.

UNCTAD Raporu: Sayısallaşma uyum ve şeffaflığa katkı verir

Etkinlikte, önümüzdeki günlerde yayınlanacak “UNCTAD Yatırımları Kolaylaştırma ve Dijital Devlet” başlıklı rapor da tanıtıldı. UNCTAD (BM Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) araştırmacılarından Amelia U. Santos- Paulino, sayısal teknolojilerin özellikle yabancı doğrudan yatırımcıların bilgi alması, başvuru ve diğer süreçleri kolaylaştırması, tek ofisi mümkün kılmasına katkı verdiğini belirterek, şeffaflık ve adil yönetim sağlanması nedeniyle de önemli katkı verdiğini kaydetti. Ayrıca, uluslararası ve yerel düzenlemelerle birlikte karmaşık bir mevzuat çerçevesinin geçerli olduğu bir alanda faaliyet gösterildiğini hatırlatan Santos-Paulino, sayısal çözümlerle bu düzenlemelere uyum sağlamanın kolaylaşacağı, sağlıklı ve verimli, kurallara uygun bir yatırım ortamı oluşturmaya katkı verileceğini vurguladı.