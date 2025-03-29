Mehmet Şimşek: MASAK'ın raporlarına kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MASAK ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

MASAK raporlarına müdahalenin kesinlikle söz konusu olmadığını vurgulayan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

Ne olmuştu?

Özgür Özel, İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarda yer alan MASAK raporunun Mehmet Şimşek tarafından hazırlatıldığını iddia etmişti. Özel "Geçmişin mağdurları şimdi zalim olmuş. Geçmişin mağduru zalim olduysa o gün de bugün de demokrasiyi savunanlar dünyanın bütün demokratlarıyla dayanışacaklar" açıklamasında bulunmuştu