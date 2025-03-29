RTÜK üyesi: Youtube ve Facebook lisans süreçleri yasal dayanaktan yoksun

RTÜK, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreci ekrana taşıyan televizyon kanallarına yaptırımlar uyguladı. Sözcü TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Bu ceza, RTÜK mevzuatında lisans iptalinden önceki en ağır yaptırım olarak biliniyor.

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. RTÜK, 1.3 milyon abonesi olan Fatih Altaylı ile tutuklanan İlker Canikligil'in 900 binden fazla abonesi olan Flu TV Youtube kanallarına da lisans almaları için 72 saat süre verdi.

"İfade özgürlüğüne, çok sesliliğe haksız, hukuksuz bir müdahale"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, "RTÜK'ün YouTube ve Facebook gibi platformlar için başlattığı lisans süreci, yasal dayanaktan yoksundur. İfade özgürlüğüne, çok sesliliğe haksız, hukuksuz bir müdahaledir" dedi.

RTÜK'ün YouTube ve facebook gibi platformlar için başlattığı lisans süreci, yasal dayanaktan yoksundur. İfade özgürlüğüne, çok sesliliğe haksız, hukuksuz bir müdahaledir. https://t.co/y1jXWHAbtl için yazdığım muhalefet şerhinden👇 https://t.co/KwlVTktkZ0 pic.twitter.com/kKft91cOIu — Tuncay Keser (@tuncayksr) March 29, 2025

Keser sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK'ün YouTube ve facebook gibi platformlar için başlattığı lisans süreci, yasal dayanaktan yoksundur.

İfade özgürlüğüne, çok sesliliğe haksız, hukuksuz bir müdahaledir. Söz konusu kararla internet alanındaki çok sesliliğin hedef alındığı, özgürlük alanının daraltılmaya çalışıldığı açıktır. 6112 sayılı kanunla verilen "düşünce çeşitliliğini" sağlama görevinin tersine, internet ortamındaki bağımsız gazetecilik ve ifade özgürlüğü, maddi ve idari külfet ile nesnellikten uzak bir denetim getiren lisans süreçleriyle cendereye alınmaktadır.

İdareye, internet yayıncılığı konusunda çok geniş ve keyfi bir müdahale olanağı veren söz konusu karar hukuki dayanaktan yoksundur, hukuk devleti ilkesine aykırıdır."