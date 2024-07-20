Mehmet Şimşek: Moody’s kararı programımıza duyulan güveni yansıttı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody’s'in Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırmasıyla ilgili olarak, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu." açıklamasında bulundu.
Mehmet Şimşek, Moody’s'in Türkiye not artırımı kararının uygulanan ekonomi programına duyulan güveni yansıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı!
Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu.
Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu.
Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor.
Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."
Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 19, 2024
Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu.
Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not… pic.twitter.com/7O1cpeVqWQ