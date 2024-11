Mehmet Şimşek’ten Avrupa Yatırım Bankası’na deprem yardımı teşekkürü

Avrupa Yatırım Bankası Grubu (EIB) Başkanı Nadia Calviño ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) sonrasında bir görüştü.

Calviño, görüşme sonrasında yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Avrupa Birliği'nin stratejik ortağıdır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile COP29’da (2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) çok iyi bir görüşme oldu. Ülkemizde deprem sonrası yeniden yapılanmaya yönelik mevcut mali destek ve European Investment Bank (Avrupa Yatırım Bankası-EIB) yatırımlarının artırılmasına yönelik devam eden süreci ele aldık” dedi.

Calviño’nun paylaşımı sonrasında Mehmet Şimşek de gönderiyi alıntılayarak, “Türkiye'deki EIB yatırımlarını canlandırmada liderliğiniz ve deprem yeniden inşasında verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlü bir ortaklık kuruyoruz” paylaşımında bulundu.

Thank you for your leadership in helping revive the EIB investments in Türkiye and for your support in earthquake reconstruction. Together, we're building a stronger partnership 🇹🇷🇪🇺 https://t.co/72f1Cl8Gjm