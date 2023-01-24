Memur emeklilerinin maaş farkı ödemeleri 27 Ocak’ta başlıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin maaş farkı ödemelerinin 27 Ocak’ta başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye 7.8 milyar lira ödeme yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Buna göre:

A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

• 1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

• 2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

• 3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

aylık farkı tahakkuk ettirildi.

BAĞKUR emeklilerinin aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başladı.