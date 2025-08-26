Memur Sen'den Bakanlık önünde açıklama: Emekçinin hakkını adaletle verin!

Memur-Sen, 2026-2027 dönemini kapsayan memur ve emekli maaşlarının belirleneceği Hakem Kurulu'nun dördüncü toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Sendika Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada kamu çalışanları için adil bir ücret artışı talebini yineledi. Hakem Kurulu'na "noter damgası olmaktan kurtulun" çağrısı yapan Yalçın, "Talimatla değil, adaletle karar verin" ifadelerini kullandı.

8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri: Hakem heyeti bugün toplanacak

6,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamsı üzerine devreye giren Kamu Hakem Kurulu bugün dördüncü kez toplanacak.

Hakem Kurulu bugüne kadar üç toplantı yaptı ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurulun kararını en geç 27 Ağustos'a kadar açıklaması gerekiyor.