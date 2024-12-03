İşte 5 aylık veriyle emekli ve memurun alacağı zam oranı

Memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı netleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ikinci yarısında 5 aydaki enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.



Milyonlarca memur ve emekli ocak ayında zam oranının ne olacağını merak ediyor.

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin ardından zam oranları büyük oranda netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 ayda enflasyon yüzde 14,6 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon farkı kadar maaş zammı alıyor. İşçi ve esnaf emeklileri 2024'ün ikinci yarısı için alacağı zam 5 ayda yüzde 14,6 oldu.

İşçi emeklileri temmuzda yüzde 24,73 zam almıştı.

Memur ve memur emeklisi zam oranı ne olacak?

Memur ve memur emeklileri için zam hesabı farklı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı alıyor.

Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için yüzde 10'u toplu sözleşme zammı yüzde 9,31'i enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 19,31 zam aldı.

Memur ve emekli ocak zammı ne zaman açıklanacak?

Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin netleşmesiyle memur ve emekli zammında son tablo belli olacak. 2024 yılının tamamına ilişkin enflasyon verileri 3 Ocak'ta açıklanacak.

Merkez Bankası tahminine göre 2025 memur ve emekli zammı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunda TCMB'nin beklentisini yüzde 44'e yükseltti.

Memur ve memur emeklileri Ocak 2025'te yüzde 6 toplu sözleşme zammı alacak. TCMB'nin beklentileri gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 4,95 olacak.

Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 gelirse yeni yılda memur ve memur emeklisine yapılacak toplam enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı tahmini yüzde 11,25 seviyesinde gerçekleşiyor.

Enflasyon beklentisine göre işçi ve SSK emeklisinin alacağı zam ise yüzde 15,44 olarak hesaplanıyor.