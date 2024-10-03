Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon farkı da belli oldu. 2024 yılının ikinci yarısına ait 3 aylık enflasyon farkı netlik kazandı.

Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2024 eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2.97 olarak gerçekleşti.

3 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3.32, ağustos ayı için de 2.47 olarak açıklanmıştı. Gelen son verilerle enflasyon eylül ayı için 2.97 olarak açıklandı. Buna göre 3 aylık enflasyon farkı da yüzde 8.92 olarak gerçekleşti.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı cepte

SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2.47, Eylül ayı için de yüzde 2.97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8.92 oldu.

Memurun enflasyon farkı için 3 ay daha var

Enflasyon farkı şimdilik yüzde 8.92 oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0.99 enflasyon daha oluşması gerekiyor. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

3 aylık veri zam oranlarını netleştirecek

Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacak enflasyon farkı için geriye 3 aylık veri kaldı. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarıyla net zam belli olacak. Eylül sonu itibarıyla bu rakam yüzde 8.92'yi aşmış durumda. Yılsonuna kadar enflasyon farkı aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Maaşa ek zam yansıtılıyor

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranlarına 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak. Memur ve memur emeklisi zam oranı temmuz ayında yüzde 19.30 olarak hesaplanmıştı. Memurun ve emekinin yeni yıl zamları 3 Ocak 2025'te açıklanacak enflasyon oranıyla tam olarak netlik kazanacak.