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Memur ve emeklinin zam farkı şimdiden oluştu! İşte 2 aylık enflasyon farkı hesabı

TÜİK’in şubat ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve emeklinin 2 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Ocak ve şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte temmuz ayında yapılacak zam farkı için 2 aylık veri ortaya çıktı. İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı hesabı…

Haber Merkezi
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Memur ve emeklinin zam farkı şimdiden oluştu! İşte 2 aylık enflasyon farkı hesabı
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam farkı için kritik enflasyon verisi açıklandı.  TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

2 aylık enflasyon ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayı enflasyonu Şubat ayının başında açıklanmıştı. Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03 olarak gerçekleşirken, Şubat ayı enflasyonu ise yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak hesaplandı. Buna göre enflasyon farkı yüzde 1,33 toplam oluşan zam ise yüzde 6,41 oldu. 

2 aylık verilere göre (enflasyon farkı dahil) memurların 2025 Temmuz ayı zammı yüzde 6,41 oldu. 

Memur ve emekli için 4 aylık veri bekleniyor

TÜİK tarafından açıklanacak Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0,92 artması gerekiyor.

Toplu sözleşme zammı 

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ocak ayında ne kadar zam aldı?

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek.

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