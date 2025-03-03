SON DAKİKA... Kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Açıklanan şubat enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 53,83 olarak hesaplandı.

Şubat ayı kira artış tavanı yüzde 56,35 olarak kaydedilmişti.