Memura seyyanen zam ne zaman hesaplara yatacak?

Kamuoyunun gündemindeki düzenleme yasalaştı. memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen zam verilecek.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkarıldı ve emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Memur maaş zammı ve emekli maaşlarındaki artışı içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi, şimdi zammın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında artış alıyor.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

En düşük memur maaşı kaç TL oldu?

Kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıktı.