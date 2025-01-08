Memurlar 5 yıllık büyüme kadar refah payı istiyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Ağırlıklı olarak TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda örgütlü olan Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDESSEN), bağlı bulunduğu Kamu Birliği Konfederasyonu ile birlikte ‘İnsani Yaşam Endeksi’ açıklamaya hazırlanıyor. SAVDESSEN Başkanı Tuncay Cengiz, yakın zaman içinde düzenli olarak verilerin kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacağını belirtirken, yüzde 11.54’lük maaş artışının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Tuncay Cengiz, çalışma hayatındaki güncel gelişmeler ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan anket çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Memur ve emeklilerinin ücretlerine yapılan yüzde 11.54’lük zammın hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Cengiz, 7 Ocak’ta yaptıkları iş yavaşlatma eylemine benzer etkinliklerin süreceğini belirtti.

“Memurlar emekli olmaya korkuyor”

Yetkililerin sürekli olarak büyüme oranlarıyla övündüğünü dile getiren Tuncay Cengiz, son 5 yıllık büyüme oranından az olmamak üzere ‘refah payı’ verilmesini istedi. Maaşlardaki miktar artışlarına karşılık gelirden alınan payın giderek küçüldüğünü vurgulayan Cengiz, çalışırken bile alınan ücretin yetmediği için memurların emekli olmaya korktuğunu söyledi.

Memurların yüzde 81’i toplu sözleşmeleri başarısız buluyor

Tuncay Cengiz Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, kamu sendikalarına üye veya üye olma hakkı bulunan personelle gerçekleştirilen anketin sonuçlarını da paylaştı.

Buna göre Emniyet’te görev yapan sivil memurların yüzde 51’i diğer memurlara göre ayrımcılığa maruz kaldığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 52’si ise sivil memurların mobbinge maruz kaldığı yönünde görüş bildirmiş.

Katılımcıların yüzde 39’u fırsat olsa başka bir sektörde çalışmayı seçeceğini belirtirken, yüzde 23.1’e geleceğe umutlu olarak bakamadığını yüzde 20.4’ü ise gün geçtikçe ruhsal ve bedensen olarak sağlığını kaybettiğini vurguladı.

Maaşı yetersiz bulanlar yüzde 64.4

Maaşı yetersiz bulanların oranı yüzde 64.4 olurken, kısmen yetersiz diyenlerin oranı ise yüzde 27.7 seviyesinde.

Memurların yüzde 44’ü performans değerlendirmelerinin doğru yapılmadığını, yüzde 63.3’ü ise tayinlerin objektif ve adil bir şekilde yapıldığını düşünmediğini bildirdi.

Ankete katılan memurların yüzde 61.2’si toplu sözleşme görüşmelerinin kesinlikle başarısız olduğunu belirtirken, yüzde 20.2’si de başarısız olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

“İnsani Yaşam Endeksi” açıklanıyor

Başkan Tuncay Cengiz, SAVDESSEN’in bağlı bulunduğu Kamu Birliği Konfederasyonu’nun, İnsani Yaşam Endeksi altına yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Çeşitli sendikaların ücretlilerin geçim sıkıntısına yönelik istatistiki veriler paylaştığını hatırlatan Cengiz, asıl olarak insanı yaşam hakkında odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu kapsamda; yatırım, birikim, eğitim, kişisel gelişim, eğlence, seyahat, sosyal aktivite gibi unsurları da içeren İnsani Yaşam endeksi çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu anlattı.

Tuncay Cengiz Emniyet’te sivil personelin müdür, daire başkanı gibi unvanlara sahip olamadığını, buna karşılık özel eğitim alan polislerin ise sivillerin yapmaları gereken büro işlerini yerine getirdiğini kaydetti. Cengiz, sivil ve üniformalı memurlar arasındaki farkın giderilmesi gerektiğini söyledi.