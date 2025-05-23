Menemen’in meşhur menemeni tescillendi: Coğrafi işarete onay çıktı

Menemen Artık Resmen Menemen’in oldu. İzmir'de Menemen Belediyesi’nin başvurusuyla TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaret verilen menemen, ilçenin gastronomi mirası olarak koruma altına alındı.

Menemen aynı adı taşıdığı ilçeye tescillendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, menemenin aynı adı taşıdığı ilçeye tescillenmesi amacıyla çalışma başlattı. Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT, menemeni coğrafi işaretle tescilledi.

"Yörenin kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, yörenin kültürel değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillere taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Coğrafi işaretin çok kıymetli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Menemen ilçesinin menemeni için aldığımız coğrafi işaret, çalışmalarımızın hem bir nişanesi hem de meyvesi olmuştur. Gururla sofralarda her öğün tüketilebilen ve ilçemizle anılan menemen yemeğimiz, artık resmiyette de Menemen'in ve Menemenlilerindir" ifadelerini kullandı.

📍Haklıydık, Başardık!



Artık resmî: Menemen’in doğum yeri MENEMEN!



Yılların emeği, lezzetin anavatanı coğrafi işaretle tescillendi.

Bu gurur hepimizin!



Menemenimize hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/GQt1EyRVIA — Aydın Pehlivan (@pehlivanaydinn) May 22, 2025

Menemen soğanla yapılıyor

Tescillenen menemen, zeytinyağı, domates, soğan, biber, yumurta, tuz ve karabiber kullanılarak hazırlanıyor.