Kültürel miras koruma altında! Siirt ‘Bıttım’ sabunu coğrafi işaret aldı
Siirt’in geleneksel değeri bıttım sabunu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
Siirt’in kültürel mirası “Siirt Bıttım Sabunu” coğrafi işaretle tescillendi. Siirt Valiliği, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun “Siirt Bıttım Sabunu” adıyla onaylandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna bıttım sabununun "Siirt bıttım sabunu" adıyla tescili için yapılan başvurunun onaylandığı kaydedildi.