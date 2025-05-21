  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Kültürel miras koruma altında! Siirt ‘Bıttım’ sabunu coğrafi işaret aldı
Takip Et

Kültürel miras koruma altında! Siirt ‘Bıttım’ sabunu coğrafi işaret aldı

Siirt’in geleneksel değeri bıttım sabunu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kültürel miras koruma altında! Siirt ‘Bıttım’ sabunu coğrafi işaret aldı
Takip Et

Siirt’in kültürel mirası  “Siirt Bıttım Sabunu” coğrafi işaretle tescillendi. Siirt Valiliği, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun “Siirt Bıttım Sabunu” adıyla onaylandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kültürel ve ekonomik değerlerinin geleceğe taşınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna bıttım sabununun "Siirt bıttım sabunu" adıyla tescili için yapılan başvurunun onaylandığı kaydedildi.

TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak! Hedef tahminler değişecek mi?TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak! Hedef tahminler değişecek mi?Ekonomi
Altın fiyatlarında 'dolar' etkisi: 1 haftanın zirvesindeAltın fiyatlarında 'dolar' etkisi: 1 haftanın zirvesindeAltın Haberleri
BM’den kırsal dönüşüm çağrısı: Gıda güvenliği için yatırım şartBM’den kırsal dönüşüm çağrısı: Gıda güvenliği için yatırım şartKüresel Ekonomi
Ekonomi
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
İŞKUR'dan yılın ilk dört ayında 25 bin kişiye iş ve kariyer desteği!
İŞKUR'dan yılın ilk dört ayında 25 bin kişiye iş ve kariyer desteği!
İstanbul'daki ünlü AVM satılıyor mu? Zorlu AVM için çarpıcı iddia
İstanbul'daki ünlü AVM satılıyor mu? Zorlu AVM için çarpıcı iddia
Türk Eximbank'tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Türk Eximbank'tan 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak! Hedef tahminler değişecek mi?
TCMB’nin yol haritasında gözler ‘Enflasyon Raporu’nda olacak!
Nisan ayında İstanbul’un tercihi: Meyvede çilek, sebzede domates
Nisan ayında İstanbul’un tercihi: Meyvede çilek, sebzede domates