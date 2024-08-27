Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anket sonuçları, hanehalkının enflasyon beklentilerinin yükseldiğini, reel sektörün ise gerilediğini gösterdi.

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonucunu yayımladı.

Buna göre, 2024 yılı Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 29,6 seviyesinde gerçekleşti.