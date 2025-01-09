Merkez Bankası ceza yağdırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılında 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna 160,3 milyon TL idari para cezası uyguladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerine 2024 yılında aktif bir şekilde devam etmiştir.

Bu dönemde TCMB, 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni vermiştir. 1 faaliyet izni geçici olarak durdurulurken 1 faaliyet izni iptal edilmiştir.

2024 yılında Kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, 6493 sayılı Kanunun “Düzenleme ve kararlara uymamak” başlıklı 27nci maddesi uyarınca 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

İzinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 280’in üzerinde teknik inceleme gerçekleştirilmiştir.

İnceleme sonucunda tespit edilen 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunulmuştur. TCMB tarafından ayrıca, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla, ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 1.224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplanmıştır.

Tüm bu çalışmalarla, bir yandan sektörün güçlendirilmesi diğer yandan da tüketici haklarının korunması hedeflenmektedir. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzenleme ve standartlara uyuma yönelik gözetim ve denetimini kararlılıkla sürdürecektir. "