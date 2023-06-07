Merkez Bankası Haziran PPK faiz kararını açıkladı mı? Piyasalarda hareketlilik sürerken yatırımcılar, Merkez Bankası'nın Haziran ayı için alacağı faiz kararını merak ediyor.

Merkez Bankası Haziran ayı PPK kararı açıklandı mı?

Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayında da Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyip sabit tutmuştu. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte Merkez Bankası'nın, haziran ayında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tutmuştu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.