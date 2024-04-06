Merkez Bankası’ndan bankalara ‘karşılık’ sürprizi

ANKARA (EKONOMİ)

Bankalara kredi artış oranlarına bağlı olarak menkul kıymet tesis etme yükümlülüğü getiren Merkez Bankası, yükümlülüğün Haziran’da sona eren hesaplama dönemini Şubat ayına çekerek bankalara sürpriz yaptı. Buna karşılık, menkul kıymet tesisine tabi kalemlere göre hesaplanan yükümlülükler için yüzde 4 olan menkul kıymet tesis oranı ise yüzde 1’e düşürüldü.

Merkez Bankası 10 Haziran 2022 tarihli Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’in “Bankaların kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama” başlıklı 6’ncı maddesinde önemli bir değişiklik yaptı.

Tebliğin 6’ncı maddesinde büyüme oranının hesaplanacağı süre kısaltıldı.

Buna göre Merkez Bankası’nın belirlediği büyüme oranı için 27 Ocak 2023’te başlayan hesaplama döneminin daha önce 28 Haziran 2024 olarak belirlenen bitiş tarihi yapılan değişiklikle 23 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Bu tarihler arasında kredi büyüme oranı yüzde 2’nin üzerinde olan bankalar, bu oranı aşan kredi tutarı kadar TL cinsinden menkul kıymet bloke olarak tesis edecekler.

Öte yandan tebliğin “menkul kıymet tesis oranı” başlıklı 6’ncı maddesinde de değişiklik yapıldı. Buna göre menkul kıymet tesisine tabi kalemlere göre hesaplanan yükümlülükler için yüzde 4 olan menkul kıymet tesis oranı ise yüzde 1’e düşürüldü.