Merkez'deki değişim sonrası Bloomberg yayınladı: Yabancı yatırımcı için Türkiye...

Londra merkezli Haitong Securities’in eski piyasa analisti Marcus Ashworth, Bloomberg makalesinde “Türkiye’nin yabancı yatırımcı için tekrar yatırım yapılabilir olmanın eşiğinde olduğunu” savundu.

Ortodoks finans politikalarına dönüş yolunda umut verici işaretler olduğunu belirten Ashworth, şöyle devam etti:

* Merkez Bankası, yabancıları yeniden lira tahvillerine davet edecek kadar kendine güveniyor ve resmi faiz oranında art arda sekiz artışa neden olan parasal sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğinin sinyalini verdi.

Merkez'deki değişim nasıl etkiler?

Mehmet Şimşek’in piyasa istikrarı için çok olumlu olduğunu belirten Ashworth, cuma günü Merkez Bankası’nda yaşanan değişime de değindi:

* Şimşek'le aynı ay atanan ve parlak bir özgeçmişe sahip olan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Cuma günkü istifası, yerine atanan Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın ehliyeti olmasaydı şayet bu istikrarı sarsabilirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın kısa biyografisini Bloomberg takipçileriyle paylaşan Asworth’un yazısında dikkat çeken bölümler şöyle:

* JPMorgan Chase & Co. analisti Fatih Akçelik müşterilerine gönderdiği bir notta, "Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar için rahatsızlık yaratsa da, yeni TCMB Başkanı'nı dezenflasyon ve lira için olumlu görüyoruz" dedi ve ekledi: "Daha sıkı makro ihtiyati tedbirlerle birlikte daha uzun süre yüksek faizler bekliyoruz."

Fed'in faiz düşürmesi...

* ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlaması doların zayıflamasına yol açarak gelişmekte olan piyasalar için verimli bir zemin oluşturacak ve bu da hem döviz hem de yerel menkul kıymet piyasalarında büyük kazançlara yol açabilecektir.

* Türkiye Merkez Bankası, Haziran ayında yüzde 8,5 olan gösterge niteliğindeki bir haftalık repo faiz oranını yüzde 45 gibi şaşırtıcı bir seviyeye yükseltti. Bu kadar yüksek faiz oranlarından yararlanmak, önemli kur kayıpları olasılığı ile dengeleniyor.

* Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA ve JPMorgan gibi bankalar da bu yıl lira tahvil piyasası için bir geri dönüş öngörüyor. Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, faiz oranlarının yıl sonuna kadar 20 puan düşebileceğini tahmin ediyor.

Seçim riskleri canlı tutuyor ama...

* JPMorgan analistleri liranın dolar karşısında şu anda 30,5 civarında olan değerinin yılsonuna kadar 36'ya düşmesini bekliyor, ancak vadeli döviz kurları 40'a yaklaşabileceğini gösteriyor.

* 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler siyasi riskleri canlı tutuyor ve seçim öncesinde ilave mali teşvikler enflasyondaki kötü görünümü daha da kötüleştirebilir. Ancak Erdoğan'ın İsveç'in NATO askeri ittifakına katılmasını kabul etmesinin ardından jeopolitik atmosfer iyileşiyor. Ardından ABD, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktı.

* Türkiye, yıllık 1 trilyon doları aşan GSYH'si ile ilk 20 küresel ekonomi arasında yer alıyor. Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasında ve geniş, istekli bir orta sınıfa sahip. Bu nedenle, küresel portföy yöneticilerinin radarında olması gerekir - ancak tüm bulutların dağılmasını beklemek, en kolay hedef olarak görülebilir.